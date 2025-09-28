Cemre Baysel'i hiç böyle görmediniz!

Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle dikkat çeken genç oyuncu Cemre Baysel güzelliği ile hayranlarının beğenisini üzerine çekiyor. Yıldızı son projeleriyle parlayan genç oyuncu en son yaşadığı set kazası ve lüks aracı ile konuşulmuştu. Baysel'in bu kez de makyajı gündem oldu.



Leyla:Hayat...Aşk...Adalet, Baht Oyunu, Sakla Beni,Senden Daha Güzel, Sol Yanım gibi dizilerde oyunculuk başarısını kanıtlayarak, hayran kitlesini genişleten genç yıldız hayatının renklı anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı da ihmal etmiyor.



Dışa dönük kişiliği, esprili tavırlarıyla hayranları tarafından samimi bulunan oyuncunun son paylaştığı 'makyaj pozu' beğeni topladı. Gündelik hayatında doğal bir görünüm tercih eden Cemre Baysel'in yoğun makyajlı halleri şaşırttı. Güzel oyuncu make up artistlere taş çıkardı.



Ekranlara gelecek olan yeni dizisinde yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım’la başrolü paylaşacak olan Baysel'in sevenleri yeni dizisini merakla beklerken, karavanından hayranlarıyla paylaştığı karelerle sosyal medyada gündem oldu.

“Makyaj benden” notuyla yayınladığı karelerde, dizide canlandıracağı çiçekçi Zeynep karakterine uygun doğal makyajıyla yeteneğini konuşturdu.

Pürüzsüz ten görünümü yaratan Baysel hafif gölgelediği göz makyajı tercih etti.Doğal ve sade makyajıyla övgü toplayan Baysel’in paylaşımına takipçileri “Profesyonellerden bile iyisin” ve “Her halinle güzelsin” yorumlarını yaptı. Genç yıldızın hayranları yeni projesindeki karakteri merakla bekliyor. Murat Yıldırım ile birlikte başrolleri paylaşan Baysel'in kendini her yıl daha da geliştirmesi gözlerden kaçmıyor.