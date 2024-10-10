Cenaze namazı kılınırken tabutta dirilmişti. Nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cenaze namazı kılınırken tabutta dirilmişti. Nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel hastanede “ölüm raporu” verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazında dirilerek hastaneye götürüldükten sonraki nabız işareti görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camisi’ne getirildi.

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Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını fark eden cemaat, önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı.

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Kelimenin tam anlamıyla bir süreliğine “ölümden dönen” yaşlı adamın, tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahale sırasında nabzının attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün ikinci kez cenaze namazı kılınan Halit Bayşu ile ilgili dün meydana gelen namazdaki dirilmeden sonra götürüldüğü sağlık merkezinde nabzının attığına işaret eden görüntülere ulaşıldı.

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