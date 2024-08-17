Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü

Kayseri'de cenazeye giden aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'deki kaza Malatya Karayolu'nun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki 35 BFA 638 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kaza445556.jpg

kayseri4567.jpg

kayseri-3333444.jpg

İlgili Haberler
Orman yangınlarının ardından NASA'dan flaş Türkiye açıklaması geldi
Orta Asya Türk Devletleri sonunda birleşti. Rusya ve Çin bölgesel güç olmaktan çıkıyor
Son Haberler
Kafede oturanlara kurşun yağdırdı Gündem
Kafede oturanlara kurşun yağdırdı
Bugün kimin maçı var? 17 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 17 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
10 bin lira ceza kesilecek. Doğal gaz sayacına bu işlemi yaptırmayan yandı Ekonomi
10 bin lira ceza kesilecek. Doğal gaz sayacına bu işlemi yaptırmayan yandı
Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi Gündem
Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi
TRT'de spiker kavgası. Flaş Hande Baladın ve Melissa Vargas detayı Spor
TRT'de spiker kavgası. Flaş Hande Baladın ve Melissa Vargas detayı
Orman yangınlarının ardından NASA'dan flaş Türkiye açıklaması geldi Gündem
Orman yangınlarının ardından NASA'dan flaş Türkiye açıklaması geldi