Orman yangınlarının ardından NASA'dan flaş Türkiye açıklaması geldi

İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla’daki orman yangınlarına müdahale sürüyor. AFAD’ın yaptığı açıklamada yangınların yerleşim yerlerini tehdit ettiği vurgulanırken vatandaşların tahliyesine devam edildiğinin altı çizildi.

AFAD, 5 ilde 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan NASA’dan orman yangınları ile ilgili açıklama geldi. Yangının neden olduğu zarar uydu görüntülerine yansırken NASA ne kadar orman yandığını duyurdu. Buna göre İzmir’de 941, Manisa’da bin 498 ve Bolu’da iki bin 580 hektar alan yangından etkilendi.

NASA verilerine göre Yangın Haritası verilerinde 3 ilde toplam 5019 hektar alanın yangından etkilendiği görüldü.