Cenaze yolunda kaza; 2 ölü, 4 yaralı

Kazanın, amcasının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Kaplan'ın kontrolündeki aracın aşırı hız nedeniyle şarampole düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-Harmancık kara yolu Orhaneli ilçesi Eskidanışment Mahallesi Korucak mevkisinde meydana geldi. 16 AYH 482 plakalı otomobili kullanan Ramazan Kaplan'ın aracı aşırı hızlı olduğu iddiasıyla kontrolünü kaybederek şarampole düştü. Kazada, sürücü Kaplan ile yanındaki Melek Salı (35), Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın (54) yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine kaza yerine sevk edildi. Ancak, kurtarılamayan Kaplan, Orhaneli ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın, Ramazan Kaplan'ın amcası Raif Kaplan'ın (81) cenazesine katılmak için yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. 3 çocuk babası olan Kaplan'ın cenazesi, Büyükorhan ilçesinin Karalar Mahallesi'nde defnedilecek.

YARALILARDAN 1'İ DAHA KURTARILAMADI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen şarampole düşen otomobil kazasında, sürücü Ramazan Kaplan'ın (37) hayatını kaybetmesinin ardından, tedavi gören 4 kişiden biri daha yaşamını yitirdi.

Melek Salı (35), Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer isimler Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın (54) ise halen tedavi altında bulunuyor.