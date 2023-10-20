Cenazeler morgda karıştı

Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden Yusuf Çınar Hazar (9) ile Afganistan uyruklu Ahmad Reshad’ın (10) cenazeleri morgda karıştı.

KAYNAK: DHA
Cenazeler morgda karıştı

15 Ekim günü İstanbul’dan Van’a gitmek üzere yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Yusuf Çınar Hazar ve Afganistan uyruklu Ahmad Reshad’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Malatya’ya götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından morga gelen Yusuf Çınar Hazar’ın yakınları, cenaze teslim alarak Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde defnetti.

Morga cenazesini teslim almak üzerine gelen Reshad’ın babası, cenazenin oğluna ait olmadığını söyledi. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Ahmad Reshad’ın cenazesinin Hazar ailesine teslim edildiği, morgdaki cenazenin de Yusuf Çınar Hazar’a ait olduğu tespit edildi.

dismdju.jpg

Olayın anlaşılmasından sonra Reshad’ın cenazesi, gömüldüğü Siirt’in Ulaştı Köyü mezarlığından çıkarılarak Bolu’ya gönderilirken, Hazar’ın cenazesi de Siirt’te defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Son Haberler
TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Yolcu minibüsünün yarısı yok oldu: 5 ölü, 5 yaralı Gündem
TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Yolcu minibüsünün yarısı yok oldu: 5 ölü, 5 yaralı
AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Gündem
AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?
Türk F-16'ları "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı için Azerbaycan'da Dünya
Türk F-16'ları "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı için Azerbaycan'da
Alkol ve sigaraya rekor zam geliyor Ekonomi
Alkol ve sigaraya rekor zam geliyor
Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu Siyaset
Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu
Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangını Gündem
Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangını