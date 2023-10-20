Cenazeler morgda karıştı

15 Ekim günü İstanbul’dan Van’a gitmek üzere yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Yusuf Çınar Hazar ve Afganistan uyruklu Ahmad Reshad’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Malatya’ya götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından morga gelen Yusuf Çınar Hazar’ın yakınları, cenaze teslim alarak Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde defnetti.

Morga cenazesini teslim almak üzerine gelen Reshad’ın babası, cenazenin oğluna ait olmadığını söyledi. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Ahmad Reshad’ın cenazesinin Hazar ailesine teslim edildiği, morgdaki cenazenin de Yusuf Çınar Hazar’a ait olduğu tespit edildi.

Olayın anlaşılmasından sonra Reshad’ın cenazesi, gömüldüğü Siirt’in Ulaştı Köyü mezarlığından çıkarılarak Bolu’ya gönderilirken, Hazar’ın cenazesi de Siirt’te defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.