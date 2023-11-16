Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün yağış ve sis nedeniyle kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Süleymanobası Mahallesi ile Hacımallı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'ndeki bir cenazeye gidenleri taşıyan Tuncay Büyükçınar idaresindeki 27 S 0759 plakalı minibüs, yoğun yağış ve sis nedeniyle kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, savrulduktan sonra taklalar atarak devrildi.

2'Sİ AĞIR 18 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde minibüs içerisinde bulunan 18 kişinin yaralandığını belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

"KAZA YOĞUN SİS VE YAĞIŞ NEDENİYLE OLDU"

Kaza ile ilgili konuşan bir vatandaş, "Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağırdı. Kazanın yoğun sis ve yağış nedeniyle meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yoldaki viraj levhasının ise tamamen silik olmasının kazaya davetiye çıkarmış olabileceği söyleniyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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