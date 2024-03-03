Cenazeye giderken hayatını kaybetti

Amasya-Taşova karayolunun Dutluk köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Muğla’dan Ordu’nun Aybastı ilçesine, bir yakınlarının cenazesine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. 45 yaşındaki Harun Okkay kontrolündeki otomobil, Okkay’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Daha sonra ise yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına düşen otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazaya tanıklık eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine; kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve acil ağlık ekipleri sevk edildi.

Gerçekleşen kazada 48 yaşındaki Seyhan Okkay hayatını kaybederken, kardeşi Harun Okkay burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yaralanan 70 yaşındaki anne Yeter Okkay, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.