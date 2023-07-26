Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde cenazeye gitmeye çalışan bir otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 75 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde eski Havza yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Nedeni henüz tam olarak bilinmeyen kazada, Muhsin Yıldız'ın kullandığı 55 H 0526 plakalı otomobil ile Cüneyt Gözde'nin kullandığı 34 GUC 742 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıkıştıkları araçlardan yaralıları çıkardı. Yaralılardan Hatice Kara (75) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hediye Kara, Saliha Kara, Muhsin Yıldız, Cüneyt Gözde ve Fatma Gözde Suluova ve Havza Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Cüneyt Gözde'nin kontrolündeki aracın cenaze için İstanbul'dan Bafra'ya gittiği öğrenildi.

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