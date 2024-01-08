Çene botoksu neden ve nasıl yapılır? Uzmanlar tek tek anlattı

Diş sıkma ve gıcırdatma sorunu olanlar için botoks uygulaması yapılıyor. Bu rahatsızlıklar dişlere zarar verir ve zamanla ağrıya neden olur.

Uzmanlar, çene botoksu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çiğneme kasına botulinum toksini enjekte ederek çene botoksu yapılıyor. Bu sayede kas gevşiyor ve diş sıkmalar azalıyor. Çene botoksu, bazı hastalarda 6 ay boyunca etkili oluyor. Hem diş gıcırdatmayı önlemek hem de çene estetiğini sağlamak için bu işlem gereklidir.

Çene botoksu 72 saat sonra etkisini göstermeye başlar. Etkiyi görmek için uygulama öncesinde ve sonrasında aynı açıdan fotoğraf alınması önemlidir. Botulinum toksini ile daha önce tedavi olmuş hastalarda çene botoksu aralığı bir yıla kadar çıkabilir.

Yan etkiler doktora söylenmelidir. Çünkü bazı hastalarda enjeksiyon yeri nedeniyle yanlış kaslara botulinum toksini gidebilir. Bu durumda hasta konuşurken veya su içerken zorlanabilir.