Çene botoksu neden ve nasıl yapılır? Uzmanlar tek tek anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Çene botoksu neden ve nasıl yapılır? Uzmanlar tek tek anlattı
Çene botoksuyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Peki, çene botoksu neden ve nasıl yapılır? Uzmanlar tek tek anlattı…

Diş sıkma ve gıcırdatma sorunu olanlar için botoks uygulaması yapılıyor. Bu rahatsızlıklar dişlere zarar verir ve zamanla ağrıya neden olur.

Uzmanlar, çene botoksu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çiğneme kasına botulinum toksini enjekte ederek çene botoksu yapılıyor. Bu sayede kas gevşiyor ve diş sıkmalar azalıyor. Çene botoksu, bazı hastalarda 6 ay boyunca etkili oluyor. Hem diş gıcırdatmayı önlemek hem de çene estetiğini sağlamak için bu işlem gereklidir.

Çene botoksu 72 saat sonra etkisini göstermeye başlar. Etkiyi görmek için uygulama öncesinde ve sonrasında aynı açıdan fotoğraf alınması önemlidir. Botulinum toksini ile daha önce tedavi olmuş hastalarda çene botoksu aralığı bir yıla kadar çıkabilir.

Yan etkiler doktora söylenmelidir. Çünkü bazı hastalarda enjeksiyon yeri nedeniyle yanlış kaslara botulinum toksini gidebilir. Bu durumda hasta konuşurken veya su içerken zorlanabilir.

İlgili Haberler
Botoks yaptıranlar aman dikkat
Uzmanından mide botoksu ve diyet uyarısı
Son Haberler
2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu Gündem
2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu
Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak Gündem
Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak
MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu? Magazin
MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu?
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı Gündem
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı Dünya
Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0 Spor
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0
Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı