Cengiz Ünder harıl harıl kulüp arıyor

Kaynak: Sabah
Cengiz Ünder harıl harıl kulüp arıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan milli futbolcu Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp aramaya devam ediyor.

Kariyerine Fenerbahçe forması altında sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz, Avrupa'da kulüp arıyor.

RESMİ TEKLİF GELMEDİ
Cengiz Ünder'in ay sonuna kadar Fenerbahçe'ye veda etmesi beklenirken, oyuncu için kulübe resmi teklif gelmemesi canları sıktı.

10 MİLYON EURO KABUL EDİLECEK
Cengiz Ünder, Marsilya'dan 15 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe, 11 milyon euro üzerinde ödemesi bulunan Cengiz Ünder'e 10 milyon euro'luk teklif gelmesi durumda teklifi kabul edecek.

SEZON KARNESİ
Sarı-lacivertli kulüple geçen sezon 33 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 9 gol atarken 2 de gol pası verdi.

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