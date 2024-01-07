Cengiz Ünder Roma'daki gibi yaptı

5-1 sona eren maçın yıldızı olan Cengiz, “Hayatımda ilk kez hat-trick yaptım. Fenerbahçe’de bunu başardım.

Onur duyuyorum, sevinçliyim.

Çok çalışıyorum ve bunun karşılığını 4 golle gördüm. Performansımı beğendim” ifadelerini kullandı.

Şut çalışmalarına da değinen yıldız oyuncu, “Antrenmanlardan sonra hep beraber şut çalışıyoruz. Ben de kariyerim boyunca şutlara önem veriyorum. Çalışınca oluyor” dedi.

“ROMA’DAKİ GİBİYDİM”

Maçta en çok hangi golünü sevdiğini anlatan Cengiz, “1. ve 3. gollerim çok hoşuma gitti. 1. golüm, Roma’da Inter ve Frosinone’ye attığım gollerle aynıydı” diye konuştu.