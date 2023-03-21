Beşiktaş mı Galatasaray mı? Cengiz Ünder kararını verdi

Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Cengiz Ünder, sezona kötü başlamış, ilk 11'e girmekte zorlanmıştı.
Milli futbolcunun ayrılmak istediği konuşulurken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği ileri sürülmüştü.
Ancak daha sonra forma giren Cengiz Ünder, Marsilya'da formayı kapmıştı.
Fotomaç'taki habere göre Cengiz Ünder, geleceği ile ilgili kararını verdi.
Türkiye'ye dönmeyi şimdilik düşünmeyen Cengiz Ünder'in Marsilya'da yola devam etmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 2 gol atarken, 4 de asist yaptı.