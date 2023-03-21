22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş mı Galatasaray mı? Cengiz Ünder kararını verdi

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Cengiz Ünder kararını verdi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Cengiz Ünder'in kararını verdiği öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 23:00
Takip Et

Cengiz Ünder'den flaş karar

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Cengiz Ünder kararını verdi
+
Aa
-

Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Cengiz Ünder, sezona kötü başlamış, ilk 11'e girmekte zorlanmıştı.

Milli futbolcunun ayrılmak istediği konuşulurken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği ileri sürülmüştü.

Ancak daha sonra forma giren Cengiz Ünder, Marsilya'da formayı kapmıştı.

Fotomaç'taki habere göre Cengiz Ünder, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Türkiye'ye dönmeyi şimdilik düşünmeyen Cengiz Ünder'in Marsilya'da yola devam etmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 2 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
2
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
4
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
5
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
6
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
7
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿İYİ Parti Genel Başkan Danışmanına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan soruşturma
﻿İYİ Parti Genel Başkan Danışmanına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan soruşturma
﻿İYİ Parti Genel Başkan Danışmanına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan soruşturma
﻿TFF'de flaş değişiklik
﻿TFF'de flaş değişiklik
﻿TFF'de flaş değişiklik
﻿4 takım küme düştü
﻿4 takım küme düştü
﻿4 takım küme düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.