Cengiz Ünder'e Süper Lig'den talip var

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Cengiz Ünder'e Süper Lig'den talip var

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Cengiz Ünder'e Süper Lig'den talip çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

Ara transfer döneminde MLS'e kiralık olarak giden Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere dönüyor.

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen milli futbolcuya eski takımı Başakşehir talip olduğu iddia edildi.

Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Başakşehir, ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunacak.

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki milli futbolcu sarı lacivertlilerde bekleneni verememişti.

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