Cengiz Ünder'e tanıdık talip

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cengiz Ünder'e tanıdık talip

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklenen etkiyi gösteremeyen Cengiz Ünder forma şansı bulmak için eski takımı RAMS Başakşehir'e gidebilir

Olimpik Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Cengiz Ünder eski takımı RAMS Başakşehir'in gündeminde.

Son olarak Kasımpaşa ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Cengiz Ünder forma şansı bulmak için RAMS Başakşehir'e transfer olabilir. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar eski kulübüne kiralanması konuşuluyor.

"BİTİKSİN BİTİK"

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında spor yazarı Emre Bol, Cengiz Ünder için "Ah Cengiz, ah... Ne beklentilerle transfer edildin! Sağ ayağının serçe parmağı kadar bile değer etmeyecek gençlerden kurulu bir takıma karşı bile etkili olamadın. Gencecik çocuklara bile çalım atamadın. Bitiksin, bitik!" ifadelerini kullanmıştı.

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