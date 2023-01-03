Milli yıldız ölümden döndü. Cengiz Ünder'in paylaşımı şoke etti

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya deplasmanda Montpellier'e konuk oldu. Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ev sahibi ekipten Savanier'in uzun mesafeli gönderdiği topu Cengiz karşılamak isterken Souquet'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Souquet'nin kafasına bastığı yıldız oyuncu uzun süre yerden kalkamadı. Hakem oyunu durdurarak sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Kaşında açılma olan Cengiz, saha kenarına geldi.

Montpellier ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.