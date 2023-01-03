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Milli yıldız ölümden döndü. Cengiz Ünder'in paylaşımı şoke etti

Fransa Ligi'nde Montpellier - Marsilya maçında Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu maçın son anlarında aldığı darbenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:27
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Cengiz Ünder'in paylaşımı şoke etti: Milli yıldız ölümden döndü

Milli yıldız ölümden döndü. Cengiz Ünder'in paylaşımı şoke etti
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Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya deplasmanda Montpellier'e konuk oldu. Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ev sahibi ekipten Savanier'in uzun mesafeli gönderdiği topu Cengiz karşılamak isterken Souquet'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Souquet'nin kafasına bastığı yıldız oyuncu uzun süre yerden kalkamadı. Hakem oyunu durdurarak sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Kaşında açılma olan Cengiz, saha kenarına geldi.

Montpellier ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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