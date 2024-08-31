Cenin'deki saldırıda İsrailli bir asker öldü

Yapılan yazılı açıklamada, 20 yaşındaki İsrailli çavuşun saldırı esnasında hayatını kaybettiği, bir subayın ise ağır yaralandığı belirtildi.

Saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonlardan bu yana toplamda 705 askerini kaybettiğini, 4 bin 401 askerinin ise yaralandığını açıkladı.

Bu kayıpların 339’unun, Gazze’deki kara harekâtı sırasında meydana geldiği bildirildi.

Cenin'deki son saldırı, bölgede süregelen çatışmaların ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.