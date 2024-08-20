Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz

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Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak.

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, kritik maç öncesi açıklamalar yaptı.

Ergün açıklamasında, "Kendimize güvenimiz tam, inancımız tam. Akşam antrenmanımız var. İki ciddi eksiğimiz var. Hocamız Okan Buruk ve Kaan Ayhan maçta olmayacak. Bütün takım olarak konsantre vaziyetteyiz. Bütün takımlarımızın bu hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi. Oradan alacağımız iyi bir sonucun üzerine rövanş maçını da iyi geçirerek Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''KAÇIRMAK İSTEMİYORUZ''
Şampiyonlar Ligi gelirlerini kaçırmak istemediklerini belirten Ergün, "Şampiyonlar Ligi çok büyük bir gelir kapısı. Manevi hazzı duyarken, maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz." dedi.

Mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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