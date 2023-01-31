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Cenk Tosun gollerini atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, formunu yükseltmeye devam ediyor. Milli oyuncu, Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 23:44
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Cenk Tosun Karagümrük maçını da boş geçmedi. Atmaya devam ediyor

Cenk Tosun gollerini atmaya devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cenk Tosun attı. Fatih Karagümrük'te ise 49. dakikada Magomed Ozdoev fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 39'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise puanını 23 yaptı.

5 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Siyah-beyazlıların Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisine VavaCars Fatih Karagümrük son verdi.

Ligde oynadığı son 5 müsabakada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında puan kaybı yaşadı ve seriyi sürdüremedi.

TOSUN PAŞA 9. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, Süper Lig'de çıktığı 19. maçında 9. kez fileleri havalandırdı.

Milli oyuncu, ligde daha önce Ümraniyespor ve Alanyaspor maçlarında 2'şer, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor karşısında ise birer gole imza atmıştı.

Bu arada Cenk Tosun, 25. dakikada direğe takıldı. Milli futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta top direkten döndü.

GEDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, maçın ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gedson, siyah-beyazlı ekibin 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMEYEN TAKIM: FATİH KARAGÜMRÜK
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük, son 4 karşılaşmada sahadan birer puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde yeni transfer Sofiane Feghouli, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Cezayirli oyuncu, 90+6. dakikada Ozdoev'in yerine oyuna dahil oldu.

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