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Cenk Tosun rekor kırdı

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Cenk Tosun Vodafone Park'ın rekorunu kırdı

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 07:38
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Cenk Tosun tarihe geçti

Cenk Tosun rekor kırdı
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Siyah beyazlı forma ile taraftarlarının önünde 20. dakikadaki penaltıyla 24. golünü atan Cenk Tosun, 23 gollü Cyle Larin'i geride bıraktı.

Cenk, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Vodafone Park'taki gol sayısını 25'e çıkarmayı başardı.

Cenk Tosun maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak iyiydik. 3 puanı aldık, mutluyuz. Şimdi hemen bu maçı kafamızdan sileceğiz. Hemen Fatih Karagümrük maçına odaklanacağız. 

Alanyaspor geriden pasla çıkmayı seven bir takım. İyi çıkıyorlar ama pres yapıldığında hata da yapabiliyorlar. 

Bizim için iyi bir performans diyebilirim. Çocukluğumdan beri nasıl Beşiktaşlı olduğumu herkes biliyor. Daha fazla gol atmak istiyorum. Vodafone Park'ta ayrı mutlu oluyorum

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