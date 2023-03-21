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Cenk Tosun teklifi reddetti

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:22
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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

Cenk Tosun teklifi reddetti
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Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, ABD'den gelen transfer teklifini geri çevirdiğini belirtti.

Siyah beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalayacağını da vurgulayan Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:

“Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim.

Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız.” 

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