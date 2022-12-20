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  • Datça'da cennet gibi koyu elektrikli telle çevirdiler. Mahkeme karar vermişti

Datça'da cennet gibi koyu elektrikli telle çevirdiler. Mahkeme karar vermişti

Datça’nın doğa harikası koylarından Alavara’da mahkeme kararına rağmen çekilen elektrikli çitler büyük tepki çekti. Çitlerle çevrilen bölgede yer alan arkeolojik kalıntıların ve tarihi duvarların yerle bir edildiği görüldü. Bölgede bir yapılaşma yapılıp yapılmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:23
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Cennet gibi koyu elektrikli çitlerle çevirip halka kapattılar! Mahkeme kararını hiçe saydılar

Datça'da cennet gibi koyu elektrikli telle çevirdiler. Mahkeme karar vermişti
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Yeniçağ Özel / Sedat Kaya

Datça'nın en güzel koylarından Alavara, mahkeme tarafından yapılaşmaya kapatılmasına rağmen, elektrikli tellerle çevrildi.

 

 

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birinci derecede doğal sit olan alanı ikinci ve üçüncü dereceye düşürmüş, ancak mahkeme itirazları değerlendirerek, "Yapılaşmanın önü açılır” gerekçesiyle bu uygulamaya izin vermemişti.

Buna rağmen koy elektrikli tellerle çevrilerek halka kapatıldı.

İş makinaları helenistik dönemden kalan tarihi duvarları yerle bir etti, duvar taşlarını sahile döktü.

Elektrikli tellerle çevrilen alanda anfora kırıkları, seramik parçaları bulunuyor.

Datçalılar ve arkeologlar bölgenin arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için kaymakamlığı göreve çağırdı. Söz konusu arazide herhangi bir yapılaşma yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

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vatandaş
20.12.2022 11:35
Bir de meydanlara çıkıp bu fakir kullarınız halkın hizmetkarıdır diyorlar.  
 
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