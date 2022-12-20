Datça'da cennet gibi koyu elektrikli telle çevirdiler. Mahkeme karar vermişti

Yeniçağ Özel / Sedat Kaya

Datça'nın en güzel koylarından Alavara, mahkeme tarafından yapılaşmaya kapatılmasına rağmen, elektrikli tellerle çevrildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birinci derecede doğal sit olan alanı ikinci ve üçüncü dereceye düşürmüş, ancak mahkeme itirazları değerlendirerek, "Yapılaşmanın önü açılır” gerekçesiyle bu uygulamaya izin vermemişti.

Buna rağmen koy elektrikli tellerle çevrilerek halka kapatıldı.

İş makinaları helenistik dönemden kalan tarihi duvarları yerle bir etti, duvar taşlarını sahile döktü.

Elektrikli tellerle çevrilen alanda anfora kırıkları, seramik parçaları bulunuyor.

Datçalılar ve arkeologlar bölgenin arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için kaymakamlığı göreve çağırdı. Söz konusu arazide herhangi bir yapılaşma yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.