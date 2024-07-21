Cennet Koyu sintine koyu oldu

Son dönemlerde sıkça tercih edilen bu koyda, yatların çevreye verdiği zarar dikkat çekiyor. Sabah’tan Funda Karayel’in haberine göre, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum'un Küdür Koyu’na kanalizasyon suyunu boşalttığı iddiasıyla Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 464 bin 585 lira ceza kesmişti.

Ancak, bu durumun da ötesinde, yatların Cennet Koyu’na verdiği zarar giderek büyüyor.

Yaz başından bu yana teknelerini yazlık ev gibi kullanan ve koyları kapatan bazı kişilerin, tekne sintinelerini yani atıklarını denize boşalttığı bildiriliyor. Bu durum, çevre kirliliğini artırarak deniz ekosistemini tehdit ediyor. Özellikle gece saatlerinde teknelerin sintine boşaltması, çevreye olan etkisini daha da artırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum Yalıkavak'taki MUSKİ'ye ait atık su arıtma tesisini 23 Mart 2024’te denetledi. Denetim sırasında, dereye deşarj edilen boru ve derenin denize ulaştığı noktadan alınan numunelerde yosunlaşma ve yoğun koku gözlemlendi.

Bakanlığın laboratuvar tahlilinde, denize dökülen pis suyun fekal koliform (dışkı) değerinin 50 bin olduğu tespit edildi.

MUSKİ'nin, Yalıkavak Küdür Koyu’na arıtmayı by-pass ederek ayrı bir hat döşediği ve kanalizasyonu kuru dere üzerinden denize deşarj ettiği belirtildi. Bu durum halk sağlığını tehdit ederken, deniz suyunun kalitesini de düşürüyor.

Teknelerin sintine boşaltma süreçlerinin sıkı şekilde kontrol edilmesi ve ihlal edenlere caydırıcı cezalar uygulanması gerekmektedir.

Cennet Koyu’ndaki yatlar ve diğer deniz araçları üzerinde düzenli çevresel denetimlerin yapılması, kirletici davranışların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Çevreciler, turizmciler ve halkın iş birliği yaparak, çevre koruma konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması önemlidir.

Sürdürülebilir turizm uygulamalarının teşvik edilmesi ve bu tür kirliliklerin önüne geçilmesi için düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Cennet Koyu’nun temizliğini ve doğal güzelliklerini korumak için hepimizin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Aksi takdirde, bu muazzam doğa harikası koy, sintine kokusu ve kirlilikle kaybolup gidebilir.