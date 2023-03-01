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Cennette hap kullanmadan ilişkiye girmek için namaz kılmaya davet etti

Sosyal medya üzerinden vaaz veren cüce bir hocanın Cennette hap kullanmadan ilişkiye girmek için namaz kılmaya davet ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:42
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Cennette hap kullanmadan ilişkiye girmek için namaz kılmaya davet etti

Cennette hap kullanmadan ilişkiye girmek için namaz kılmaya davet etti
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Kendine "Hoca" diyen ve belli bir kesimin önünce çıkan sözde ilim sahiplerinin dini sapkınlıklarına alet ettiği görüntülerin ardı arkası kesilmiyor.

Bunlardan biri de geçtiğimiz yıl ortaya çıktı ancak son günlerde skandal hoca videolarının gündeme gelmesiyle yeniden viral oldu.

Tik Tok hesabı üzerinden vaaz veren cüce bir sözde hoca, hap kullanmadan ilişkiye girmek için cemaati namaza çağırdı.

"TOP SEKTİRECEĞİZ YA"

Kadınları da aşağılamaktan çekinmeyen sözde hoca, ilişkiye girmek için "Top sektireceğiz" ifadelerini kullandı.

70 tane huri verileceğini ve hap, ilaç kullanmadan hepsiyle ilişkiye girilebileceğini söyleyen kişi, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"7 dünya büyüklüğü bir evin olacak ya.
70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi.
Afedersin top sektireceğiz ya.
Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin.
Neden kılmıyoruz bu namazları?
Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü?
Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız.
Yatmadım diyeceğiz.
Nereye yatıyoruz cennetteyiz."

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