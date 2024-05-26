Century 21 Trio Gayrimenkul Karadağ Kolasin’de gayrimenkul satışı için yetkilendirilen tek Türk markası oldu

Son yıllarda dünya genelinde süregelen ekonomik ve politik dalgalanmalardan etkilenen sektörlerin başında yer alan emlak piyasası, 2024 için yatırımcılara umut vaat ediyor. Küresel emlak pazarının 2024'ü 637,8 trilyon dolarla kapatması bekleniyor. Büyüyen pazardan pay almak isteyen Türk yatırımcılar da rotasını geri dönüşü en kârlı olabilecek ülkelere çeviriyor. Bunların ilk sırasında Güneydoğu Avrupa ülkelerinden Karadağ gelirken, Statista’nın yayımladığı veriler, 2024 sonuna kadar ülkedeki emlak pazarının 22,54 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası pazara açılma hedefleri doğrultusunda, yurt dışında yatırım yapmak isteyenlere aracılık eden Trio Gayrimenkul ise ilk adımını Karadağ’da attı. İstanbul ve Bodrum’daki ofisleriyle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Coldwell Banker Trio ve Century 21 Trio Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge, konuya dair şu bilgileri paylaştı:

“Gayrimenkul sektöründeki 20 yıllık deneyimimizle İstanbul’da Coldwell Banker, Bodrum’da ise Century 21 çatısı altında hizmet veriyoruz. Şimdi de global gayrimenkul sektörüne yönelik hizmet vermek için ilk adımımızı attık. Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, İngiltere ve Dubai’ye açılmak için çalışmalarımızı sürdürürken, Karadağ’ın önemli bir doğal ve kültürel hazinesi olan Kolasin Vadisi’ndeki projelerimize başladık. 2017’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Kolasin, Avrupa'nın en güzel vadilerinden biri olarak kabul ediliyor.”

TEK YETKİLİ TÜRK ŞİRKETİ OLDU

Karadağ’da dağ tatili imkanlarıyla dikkat çeken Kolasin Vadisi’ndeki K16 Zirvesi ve 1460 Nest proje alanlarında yer alan otel içi konutların ve otel dışı şalelerin satışı konusunda Türkiye’deki tek yetkili şirket olarak kabul edildikleri bir anlaşmaya imza attıklarını söyleyen Sezgi Bilge, “Karadağ’ın kuzeyinde yer alan ve yıl boyunca tatil imkanı sunan bu bölge, yeni bir yerleşim yeri olarak geniş bir fırsat ağı sunuyor. İki dağ köyünden oluşan bu bölgedeki 1460 Nest projesinde 6 otel, 7 turistik yerleşim binası, 45 şale, pek çok kafe ve restoran bulunuyor. K16 Zirvesi’nde ise 10 otel, 28 şale ve spa merkezinin yanı sıra, restoran, alışveriş merkezi gibi bölümler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRK YATIRIMCILARIN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMESİNİ SAĞLIYORUZ”

Coldwell Banker Trio ve Century 21 Trio Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge, “Pekin, Soçi, Pyeong Chang’daki kış olimpiyatlarını tasarlayan Kanadalı bir şirketin master planını oluşturduğu projelerde, 2026’nın sonuna kadar toplam 141 kilometrelik kayak pisti yapılacak. Havalimanına 40 dakika mesafede yer alan bölgedeki tek Türk satış yetkilisi olarak biz de, bu fırsat yelpazesini vatandaşlarımız için erişilebilir kılıyoruz. Gayrimenkul projelerine aracılık ediyoruz. Karadağ’ın premium gelişim bölgesi olan Kolasin’deki gayrimenkuller, şu an 110 bin Euro ila 3 milyon Euro arasında değişen fiyatlarla sunuluyor ve yatırımcılar için birçok avantajı barındırıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Satın alınan taşınmazların bakımı, proje yönetim ekibi tarafından yıl boyu yapılıyor. Kazançlı otel kiralama ile uzakta oldukları zamanlarda bile getiri elde edebiliyorlar. Trio Gayrimenkul olarak, bölgede yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza daha pek çok avantaj sunuyoruz. Müşterilerimizin yatırımlarından maksimum dönüş elde ederek kazançlarını artırmalarını mümkün kılıyoruz. Gelecek dönemde yurt dışındaki başka bölgelerde de hizmet vermeye başlayarak ülkemizdeki yatırımcıların global emlak piyasasının canlılığını değerlendirmelerini sağlayacağız.”