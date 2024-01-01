Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi

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Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi
Yeni yıl zamları oluk gibi akıyor. Asgari ücretliler zamlı maaş aldıklarına alacaklarına pişman olacak gibi. 1999 Gölcük Depreminden bu yana alınan Özel İletişim Vergisine dev zam geldi.

2024 yılı zamlarla geldi. İğneden ipliğe zam geliyor. İşte onlardan biri de Özel İletişim Vergisi oldu. Gölcük'te 1999 depremi sonrası konulan ve ondan sonra bir daha kaldırılmayan Özel İletişim Vergisi, yeni yılla birlikte 400 liraya yükseltiliyor. İşte bu artışla ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle yürürlüğe girdi. 260 liralık Özel İletişim Vergisi bugünden itibaren 140 lira zamlanarak, 400 liraya çıkarıldı.

YENİ HAT ALANLAR DE ÖDEYECEK

Halk TV'de yer alan habere göre, yeni hat alacak herkes faturalı veya faturasız hat olmasına bakılmaksızın Özel İletişim Vergisi ödeyecek. 400 liralılık rakam operatörlerce 12 eşit takside bulunebilecek

CEP TELEFONLARINDAKİ 'TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ DE ZAMLANDI'

Cep telefonu hat sahiblerinden her ay düzenli olarak alınan 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte zamlandı.

Ayrıca Özel İletişim Vergisi'ne yapılacak artışın yanı sıra, cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte zamlandı. Geçen yıl 9,43 lira olan 'Telsiz Kullanım Ücreti' zamla birlikte 15 liraya çıkarıldı.

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