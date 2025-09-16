Çerçioğlu başkanlığında belediye meclisinde büyük kriz!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun idaresinde toplanan mecliste CHP’li üyelerin önergeleri reddedildi, söz talepleri karşılanmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, "CHP Grup Başkan Vekiline söz verilmemesi sadece Ömer Günel'in ya da grup sözcüsü Anıl Yetişkin'in ya da 47 meclis üyesinin susturulması değildir, 344 bin üç oyun susturulması demektir. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim haklı olan sesimizi hiç kimsenin kesmek haddi değil, hakkı da değil. Biz grup halinde birlikte tek bir vücut olarak, tek bir yumruk olarak çalışmanın peşindeyiz. Başka da bir dileğimiz yok" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından kendisinin katılmadığı ilk meclis toplantısında gerginlik ve arbede yaşanmış, oturum ertelenmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı bugün Çerçioğlu'nun idaresinde yeniden toplandı.

Meclis toplantısı öncesi CHP Aydın İl Başkanlığı'nda toplanan CHP'li büyükşehir meclis üyeleri ve partiler yürüyerek meclis toplantısının yapılacağı hizmet binasına yürüdü. Belediye hizmet binasına yaklaşan CHP'li meclis üyeleri, belediye önünde bulunan bariyerle kapatılmış cadde üzerinden zabıta, özel güvenlik ve emniyet tarafından karşılandı. Burada CHP'li meclis üyeleri isimleri listeden kontrol edilerek, beraberlerindeki basın mensupları da basın kartı kontrolü ile binaya alındı alındı. Bu sırada özel güvenlik ve meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Benzeri uygulamalar belediye ana binası girişinde ve meclis salonun bulunduğu katta da devam etti. Belediyenin tüm katlarında emniyetin güvenlik önlemeleri aldığı görüldü. CHP'li meclis üyelerinin salona girişi sırasında gerginlik yaşandı.

Öte yandan meclis salonunun basın girişinde bekleyen Belediye Başkan Vekili Polat Mersin'in ANKA Haber Ajansı ekibinin görüntü almasını engellemek için özel güvenlik ekiplerine talimat verdiği kameralara yansıdı.

Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı meclis salonunda toplantı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetiminde başladı. Meclis salonuna önceden girdiği görülen bir grup, Çerçioğlu lehine sloganlar attı. Oturumda Çerçioğlu, CHP Grubunun önergelerini gündeme almazken, söz taleplerini de reddetti. Çerçioğlu, CHP Grubunun çoğunluk oylarıyla reddedilen önergeleri ise kabul edilmiş saydı ve komisyonlara havale etti.

Çerçioğlu, oturuma verilen aranın ardından Köşk Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Sözcüsü Nuri Güler ile kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden bağımsız meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Polat Mersin'in söz taleplerine olumlu yanıt verdi.