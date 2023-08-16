Çerkezköy’de servis aracıyla otomobil çarpıştı: 13 yaralı

11 İşçi Kendi İmkanlarıyla Çıktı

İHA'nın haberine göre; kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. A.D. idaresindeki 59 J 2139 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 34 HAR 874 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 11 işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler dahil 13 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan iki sürücü ise polis karakoluna götürüldü. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.