Çerkezköy’de servis aracıyla otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracıyla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çerkezköy’de servis aracıyla otomobil çarpıştı: 13 yaralı

11 İşçi Kendi İmkanlarıyla Çıktı

İHA'nın haberine göre; kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. A.D. idaresindeki 59 J 2139 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 34 HAR 874 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 11 işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler dahil 13 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan iki sürücü ise polis karakoluna götürüldü. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw009916-01.jpg

aw009916-02.jpg

aw009916-03.jpg

aw009916-04.jpg

aw009916-06.jpg

aw009916-07.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı Güncel
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu Güncel
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın"
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı Güncel
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı Yaşam
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı Spor
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması Siyaset
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması