Çerkezköy’de soygun macerası! 4 saat sonra yakalandı

Olay, dün öğle saatlerinde Barbaros Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İş yerine giren Nayden İvanov Karpachev, bir süre raflardaki ürünleri inceledikten sonra kimsenin bulunmadığı sırada üzerinde taşıdığı tabancayı kasiyere doğrulttu. Karpachev, kasiyeri tabanca ile tehdit ederek kasadaki paraları vermesini istedi.

Şüpheli, yaklaşık 6 bin lira aldıktan sonra yürüyerek kaçtı. Kasiyerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda Karpachev, adliye binası arkasında üzerinde soygunda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bulgaristan uyruklu ve Türk vatandaşlığı da bulunduğu belirlenen Nayden İvanov Karpachev'in soygunu gerçekleştirdikten sonra tanınmamak için tıraş olduğu, bisiklet satın alıp, yemek yediği belirtildi.

Karpachev, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. yakalanan Nayden İvanov Karpachev, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Karpachev'in, silahı çiftlikte bekçilik yaptığı için aldığını, parası olmadığı için büfedeki olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.