Cerrahi müdahale gerektirmeyen estetik yaklaşım: Holistik yaklaşımlar

Kişilerin özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olan ameliyatsız estetik yöntemleri, doğal güzelliğin korunmasını sağlıyor. Bu yöntemler arasında en çok tercih edilenler arasında ameliyatsız burun estetiği, dudak dolgusu ve cilt gençleştirme tedavileri yer alıyor. Hyaluronik asit kullanımı ile yapılan tedaviler, cildin su tutma kapasitesini artırarak doğal bir dolgunluk ve tazelik sağlıyor. Harvard Medical School tarafından yapılan araştırmalara göre, hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri cilt nemini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

Ameliyatsız estetik yöntemleri ve uygulamaları global olarak artıyor

Global estetik trendler, ameliyatsız yöntemlerin giderek daha fazla tercih edildiğini göstermektedir. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) verilerine göre, 2022 yılında dünya genelinde ameliyatsız estetik işlemlerde %15'lik bir artış gözlenmiştir . Bu artış, bireylerin daha az invaziv ve hızlı iyileşme süresi gerektiren yöntemlere yönelmesini açıkça ortaya koymaktadır.

Ameliyatsız estetik uygulamaları, doğal güzelliği koruma ve cilt sağlığını iyileştirme konusunda devrim niteliğinde yöntemler sunuyor.

Türkiye ameliyatsız estetikte lider konumda

Dr. Hande Ulusal, uzun yıllardır edindiği tecrübe ve derin bilgisiyle Türkiye'de ve dünyada birçok ameliyatsız estetik uygulama eğitimi vermektedir, (ISAPS) verilerine göre Türkiye, dünya da 5. sırada yer alıyor.

Dr. Hande Ulusal açıklamalarında, “Örneğin, burnunda küçük kusurlar olan ancak cerrahi müdahaleden çekinen pek çok kişi, ameliyatsız burun estetiği ile istedikleri görünüme kavuşabiliyor. Dermal dolgu maddeleri kullanılarak yapılan bu işlem, burundaki asimetrileri düzeltirken, anında ve ağrısız sonuçlar sunuyor.

Dudaklarına dolgunluk ve belirginlik kazandırmak isteyenler için ise ameliyatsız dudak dolgusu ideal bir çözüm sunuyor. Hyaluronik asit bazlı dolgularla gerçekleştirilen bu tedavi, dudaklara doğal bir hacim kazandırarak estetik ve hoş bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) raporlarına göre, hyaluronik asit dolguları güvenli bir şekilde dudak hacmini artırıyor ve uzun süre kalıcı sonuçlar veriyor .

Öte yandan göz altındaki koyu halkalar ve çukurlar, pek çok kişinin yorgun ve yaşlı görünmesine neden oluyor. Göz altı ışık dolgusu tedavisi, bu bölgedeki sorunları gidererek, kişilere daha dinç ve genç bir görünüm kazandırıyor.”

“Botoks uygulaması ile, kırışıklıkları azaltmak, yüz hatlarını yumuşatmak ve gençleştirici etkiler sağlamak için her hastaya kişiye özel bir tedavi planı oluşturarak doğal ve dengeli sonuçlar elde etmeyi hedeflemekteyiz bilgilerini ekledi..”

“Yüzünde sarkma ve gevşeme yaşayan ancak cerrahi müdahaleye sıcak bakmayanlar için iple yüz germe ve örümcek ağı tedavisi mükemmel çözümler sunuyor. Bu yöntemler, cilt altına yerleştirilen ipliklerle cildin kolajen üretimini teşvik ederek, daha sıkı ve genç bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.”

Ameliyatsız estetik uygulamalarında teknoloji, inovasyon ve doğal sonuçlar

Ameliyatsız estetik uygulamalarında en son teknolojiyi kullanarak, hastalarına en doğal ve kalıcı sonuçları sunan Dr. Hande Ulusal, her bir uygulamayı hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve doğal güzellik anlayışına uygun olarak şekillendiriyor. Bu yaklaşımıyla, estetik müdahalelerde doğal ve zarif sonuçların elde edilmesini sağlıyor.

PRP tedavisi, hastanın kendi kanından elde edilen zenginleştirilmiş trombositlerin ciltteki yenilenmeyi teşvik etmesi prensibine dayanır. Uzm. Dr. Hande Ulusal, her hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş holistik tedavi planları oluşturarak Magic Touch tekniği ile, doğal ve uzun süreli etkiler sağlamayı hedeflemekte olduğunu belirtiyor. Uzm. Dr. Hande Ulusal, Estetik Dermatoloji alanındaki uzmanlığıyla bilinirken, güvenilir ve etkili sonuçlar elde etmek için en son teknolojiyi kullanmaktadır. Ayrıca, hastalarıyla yakın iş birliği yaparak tedavi sürecini anlayışlı bir şekilde yönetmeyi ve memnuniyetlerini sağlamayı önemsemektedir.”

Yılların getirdiği tecrübe ile global de otoriter güven

Dünyaca ünlü birçok markada global eğitmenlik yapan Dr. Hande Ulusal, uzmanlığını ve güvenilirliğini yıllar içinde kanıtlamış hastalarıyla birebir iletişim kurarak, her adımı detaylı bir şekilde açıklayan ve güven veren bir yaklaşım ile bilgilerini akademik olarak yeni nesil ile paylaşmak adına Biruni Üniversitesi’ nde Dr. Öğr. Üyesi olarak eğitim vermektedir.

Uzm. Dr. Hande Ulusal, her bir estetik prosedürünü kişinin genel sağlığı ve estetik beklentileri doğrultusunda özelleştirerek uygulamaktadır. Ameliyatsız burun estetiği, burun şeklini ve dengeyi iyileştirmek için dolgu maddelerinin kullanımını içermektedir. Dudak dolgusu ise dudakların hacmini artırarak veya konturunu belirginleştirerek estetik bir görünüm sağlar. Hyaluronik asit ise cilt gençleştirmede ve dolgu uygulamalarında kullanılan doğal bir bileşiktir.

Uzm. Dr. Hande Ulusal, "Ameliyatsız estetik, kişinin doğal güzellik potansiyelini maksimize etmek için mükemmel bir seçenek sunar. Her bir hastamızın benzersiz ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak, tedavi planlarımızın temelini oluşturur. İç ve dış güzelliklerini bir araya getirerek, hastalarımıza sağlık dolu bir bakış sunuyoruz" dedi.

Uzm. Dr. Hande Ulusal, her hastanın cilt tipi ve ihtiyaçlarına uygun olarak holistik yaklaşımına göre gerekirse mezoterapi tedavi planları sunarak, doğal ve uzun süreli sonuçlar elde edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Tedavi sürecinde hastaların memnuniyetini ve güvenliğini her zaman ön planda tutan Dr. Hande Ulusal, en son teknolojiyi ve güvenilir ürünleri kullanarak tedavi başarısını maksimize etmektedir.