Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ölümcül bakteri bulundu. Yeni salgın tehlikesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde farklı birimlerden alınan su örneklerinde ciddi akciğer enfeksiyonuna hatta ölümlere yol açabilen ‘legionella pneumophila’ bakterisi tespit edildiği ileri sürüldü.

Mesude Demir'in iddialarına göre hastanede yatan zatürre belirtileri bulunan hastaların legionella açısından da değerlendirilmesi istenildi.

Sadece hastaların değil çalışanların, sağlık personellerinin de risk altında olduğu belirtildi.

İLK UYARI MAYIS’TA YAPILDI

Bakteriyle ilgili ilk uyarının 16 Mayıs’ta, enfeksiyon kontrol komitesi başkanı Prof. Dr. Neşe Saltoğlu tarafından yazılı olarak yapıldığı öne sürüldü.

Ancak hastanede o tarihe kadar legionella pneumophila kaynaklı hastalık tespit edilmediği aktarıldı.

Yazının tüm birimlere ulaştırıldığı ve legionella testi temin edilmesinin talep edildiği iddia edildi.

İKİNCİ UYARI 5 TEMMUZ’DA

Yine iddialara göre ikinci uyarının ise Başhekim Vekili Dr. Yılmaz Keskindemirci tarafından 5 Temmuz’da yapıldı.

Her iki uyarıda 39.4 santigrat derecenin üzerinde ateşi, 100’ün üzerinde nabzı, ishal veya nörolojik ve başka sıralanan belirtileri bulunan hastalara ileri tetkikler yapılmasının istenildiği aktarıldı.

Prof. Dr. Oğuz Kılınç’ı konuyla ilgili bakterini suda ürediğini ve solunum yoluyla vücuda girerek zatürre yaptığını söyledi.

“SALGIN YAPABİLİR”

Kılınç, özellikle 65 yaş üstündekilerin dikkat etmesi gerektiğini belirterek ağır zatürelerin olabileceğini altını çizdiği ileri sürüldü.

Kılınç’ın açıklamasının devamında “Oluşmasını engellemek mümkün. Buraların düzenli dezenfekte edilmesi, bu bakteri açısından takip edilmesi şart. Teknik servislerin, hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinin düzenli olarak gerekli dezenfeksiyonların yapılıp yapılmadığını, tedbirleri kontrol etmeleri gerekiyor. Bu ihmal edilirse salgın yapabilir. Özellikle yaz aylarında su tanklarının dezenfekte edilmesi önemli.” dediği iddia edildi

BELİRTİLER

Öte yandan belirtiler arasında bulantı, kusma, isal gibi belirtiler olduğu öne sürüldü.