Cesedi ormanda bulundu. Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolmuştu

Kaynak: DHA
Cesedi ormanda bulundu. Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolmuştu
Eyüpsultan’da 4 gün önce ortadan kaybolan Cafer Işık’ın cansız bedeni, ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulundu.

Olay, saat 16.00 civarında Göktürk Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Göktürk ormanında yürüyen vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sırasında, Alibeyköy’deki bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi. Göktürk’te bulunan cesedin, kayıp ihbarında bulunan Cafer Işık’a (36) ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve Cafer Işık’ın ölüm nedenini belirlemek için incelemeler yapıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

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