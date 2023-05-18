Cesediyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Geceyi birlikte geçirmişler

Zonguldak’ta bir şüphelinin evinde ölü bulunan kadınla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Cesediyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Geceyi birlikte geçirmişler

İHA
Olay, 14 Mayıs gecesi saat 12.00 sularında Alaplı Konak İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filiz K.’dan (53) haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler de kadına ulaşamayınca Cumhuriyet Savcısının izniyle, iş merkezinde kadının ev olarak kullandığı daireye girdi. Yapılan incelemede Filiz K.’nin öldüğü belirlendi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

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PAYLAŞIM SONRASI SORGUYA DEVAM EDİLDİ
Bu sırada binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Filiz K.’nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiğini belirledi. Otopside herhangi bir bulguya rastlanılmayınca Filiz K.’nın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sorguya alınan M.C.Y. ise olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi. Ancak M.C.Y.’nin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması üzerine sorgusuna devam edildi.

ADLİ TIP BULGULARIYLA NETLİK KAZANACAK
Filiz K.’nın uyuduğunu zannettiğini ifade eden M.C.Y., evden ayrıldığını söyledi. M.C.Y.’nin cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ve geçen ay ailesi tarafından vasi atandığı öğrenildi. M.C.Y. sorgusundan sonra serbest bırakılırken Filiz K.’nın kesin ölüm sebebi adli tıptan gelecek bulgulara göre netlik kazanacak.

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