Ceset şemsiye altında incelendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Gazi bulvarı yolu üzerinden geçen vatandaşlar, parkta bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki mobilya ustası Hakan Usludere olduğu tespit edildi.

Olay sırasında etkili olan yağmur nedeniyle ise polis ekipleri Usludere'nin cansız bedenini şemsiye altına inceledi. Bir çocuk babası ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Usludere'nin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.