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Zonguldak’ta aranan 3 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri tarafından aranan 3 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:49
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Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Zonguldak’ta aranan 3 şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak’ta jandarma ekipleri sorgulamalar sonucunda aranan 3 şüpheliyi yakalayarak işlem yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 15 Mart günü 52 ekip ve 184 personelin katılımıyla 10:00 ile 21:00 saatleri arasında “Asayiş, Terör ve Narkotik” olaylarına yönelik “Huzur Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda; bin 867 şahıs sorgulandı. 217 umuma açık işyeri, 42 metruk bina ve 24 park/bahçe kontrol edildi.

Sorgulamalar sonucunda; Basit Yaralama suçundan aranan 1, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan aranan 1, Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan aranan 1 ve Yoklama Kaçağı suçundan aranan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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