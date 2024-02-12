Çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
Kastamonu’da JASAT ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 64 kişinin yakalandığı açıklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde operasyon yapıldı.

JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 64 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunanlardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Son Haberler
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar Gündem
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor? Sağlık
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor?
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı Ekonomi
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı Gündem
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti Spor
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti
Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı Dünya
Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu Gündem
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu