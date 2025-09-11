Çeşitli suçlarla aranan 5 şüpheli yakalandı! 63 yılı aşkın hapis cezası...

Kaynak: AA
Denizli'nin farklı ilçelerinde kasten öldürme, dolandırıcılık hırsızlık ve silahlı terör örgütü üye olma gibi farklı suçlardan aranan ve toplamda 63 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 5 şüpheli şahıs kaçmaya fırsat verilmeden yakalanarak tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Denizli İl Jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde Pamukkale, Merkezefendi, Tavas ve Çal ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Pamukkale, Merkezefendi, Tavas ve Çal İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyon sonucunda kaçmaya fırsat verilmeden yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAPILAN OPERASYONLAR NETİCESİNDE 5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan operasyonlar kapsamında; Kasten öldürme suçundan 4 aydır aranan ve hakkında 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.B. , dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.K., hırsızlık suçundan aranan ve haklarında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.Y. ile 5 yıl hapis cezası bulunan S.K., FETÖ/YDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs olmak üzere toplamda 5 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

