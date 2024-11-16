Çeşme'de sokakları sel bastı: Masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı

Kaynak: İHA
Çeşme'de sokakları sel bastı: Masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.

Meteoroloji peş peşe uyarıda bulunda. Fırtına ve ardından sağanak yağmur geldi. O yerleşim yerlerinden biri de Çeşme oldu. Sağanak yağmur sonrası sokaklara göle döndü. Sandalyeler ve masalar akıntıya kapıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçedeki etkili yağışın devam ettiği öğrenildi.

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İzmir'de, dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Sokakların, yolların göle döndüğü, trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Çeşme'de ise sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

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