Çeşme’nin nüfusu 1 milyona dağıldı. Plajlar doldu taştı

Kaynak: İHA
Çeşme’nin nüfusu 1 milyona dağıldı. Plajlar doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler tatil beldelerine akın etti. Tatilcilerin akın ettiği beldelerden biri olan Çeşme’nin nüfusu 1 milyona dayandı. Çeşme’de plajlar doldu taştı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile birlikte tatilcilerin akın ettiği yerler arasında Çeşme de yer aldı. Çeşme’nin nüfusu tatilde 1 milyona dayandı. Otellerin doluluk oranı da yüzde 90’ı aştı.

Türkiye'nin farklı illerinden İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.

Öte yandan dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık oluşurken, vatandaşlar bunaltıcı sıcakta kendini serin sulara bırakarak denizin ve tatilin keyfini çıkardı. Dolup taşan plajdaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

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