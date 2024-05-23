Çeşmeyi açıp su içen köpek izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Çeşmeyi açıp su içen köpek izleyenleri güldürdü

Susayınca çeşmeyi açıp su içen ve ardından suyu israf etmeden kapatan köpek, sosyal medyada viral oldu.

Bir köpeğin susayınca kendi başına çeşmeyi açıp su içmesi ve işini bitirdikten sonra çeşmeyi kapatması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu sevimli ve zeki hareketler, izleyenleri hem güldürdü hem de hayran bıraktı.

Görüntülerde, köpeğin susadığında çeşmeyi açtığı ve su içtikten sonra tekrar kapattığı anlar yer alıyor. Su israfını önleyen bu zeki köpek, sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüyle karşılandı. Videoyu izleyen birçok kişi, köpeğin bu yeteneğini gülümseyerek izledi ve hayranlıklarını dile getirdi.

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