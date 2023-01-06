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Avustralyalı cesur kadın köpeğini pitonun ağzından çekip aldı

Avustralya'nın Queensland kentinde akılalmaz bir olay meydana geldi. 3 metre uzunluğundaki piton köpeği yemek üzereyken adeta mucize gerçekleşti. Köpeğin sahibi, hızlıca davranarak hayvanı pitonun ağzından kurtardı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:33
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Cesur kadın köpeğini pitonun ağzından çekip aldı

Avustralyalı cesur kadın köpeğini pitonun ağzından çekip aldı
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TV100'ün haberine göre, Avustralya'nın Queensland kentinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Amanda Taylor isimli genç kadın yaşadığı olayla dehşete düştü. 3 metre uzunluğundaki piton, bir anda zavallı köpek Ferrari’ye saldırısına uğradı. Küçük köpek yılana yem olmaktan sahibinin müdahalesiyle kurtuldu.

ABC News’e, konuşan kadın, pitonun saldırısı karşısında şoke olduğunu dile getirerek, “Aşağı baktım ve gözlerime inanamadım. Yılan küçük köpeğimi başından yakaladı ve onun bütün bedenini yavaş yavaş kendisine doğru çekmeye başladı" dedi.

Amanda Taylor "Her şey bir anda oldu. Bir anda yılana sarıldım ve onu kafasından tutarak sallamaya başladım. Sonunda Ferrari’yi tükürdü. Zavallı köpek büyük bir hızla sahilin öbür tarafına koşmaya başladı. Bu kadar hızlı bir şekilde olması inanılmazdı” dedi.

 

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