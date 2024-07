Cesur sahneler gündemde. Denizin ortasında...

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz gibi isimlerin başrolünü paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin merakla beklenen ikinci sezon fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın denizdeki cesur sahneleri öne çıktı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

'Zeytin Ağacı', ikinci sezonuyla Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi değerli oyuncuları bir araya getiriyor.

11 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak olan yeni sezonun fragmanında, Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri dikkat çekiyor.

CESUR SAHNELER GÜNDEMDE

Denizde geçen romantik sahnelerle gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz, sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, dizinin bu cesur sahnelerine 'baya cesur sahneler', 'fragman olay', 'sahneler baya heyecanlı' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olan Büyüküstün, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamış ve kısa sürede televizyon dizileriyle tanınmıştı.

Kariyerine 2003 yılında "Sultan Makamı" dizisiyle adım atan Büyüküstün, "Çemberimde Gül Oya" ve "Ihlamurlar Altında" gibi dizilerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

"Asi", "Gönülçelen" ve "Kara Para Aşk" gibi başarılı projelerde de rol alan Büyüküstün, performansıyla birçok ödülün sahibi olmuştu.

Ayrıca "Babam ve Oğlum", "Sınav" ve "Yüreğine Sor" gibi sinema filmlerinde de önemli roller üstlenmişti.

Büyüküstün, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapmış ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuştu.

2011 yılında oyuncu Onur Saylak ile evlenmiş ve 2012 yılında ikiz kız çocukları Maya ve Toprak'ı dünyaya getirmişti. Çift, 2017 yılında ayrılmıştı.

Tuba Büyüküstün, son olarak "Zeytin Ağacı" ve "Sefirin Kızı" gibi dizilerde ve "Rise of Empires: Ottoman" ile "Another Self" gibi Netflix yapımlarında rol almıştı.