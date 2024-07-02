Zeynep Bastık sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Bastık sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Ünlü pop sanatçısı Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle hayranlarını mest etti. 'Lan' şarkısıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü'nün de desteğiyle unutulmaz bir performans sergiledi.

Dudak dudağa yakalandılar

Serkay Tütüncü, konser boyunca en ön sıralardan Bastık'ı izlerken, sanatçının adını taşıyan bir bandana ile dikkat çekti.

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Bastık'ın hit parçaları 'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan'ı seslendirdiği konser, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam eden sanatçı için büyük bir başarı oldu.

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İkilinin ilişkisi, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisindeki samimi görüntüleriyle sosyal medyada ilan edilmiş, bu görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

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Bastık ve Tütüncü, ilişkileri hakkında aceleci olmadıklarını ve birbirlerini daha yakından tanımak istediklerini belirtmişlerdi. Konser sonrası Tütüncü, Bastık'ın fotoğrafını paylaşarak, "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana." ifadeleriyle sevgilisine olan hayranlığını dile getirdi.

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