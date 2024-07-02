Tatil pozu geldi. O basketbolcuyla anılıyordu

"Son Yaz" ve "Ya Çok Seversen" dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Kerem Bürsin ile anılan dedikoduları yalanlayan Sancaktutan, basketbol oyuncusu Mahir Ağva ile adının anılmasına neden oldu.

Sosyal medyada Mahir Ağva ile takipleşmeye başlayan Sancaktutan, tatil fotoğraflarını da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla hayranlarını büyüleyen güzel oyuncu, "Doğallığın ve ruhun", "Hep çok güzelsin", "Hep mutlu ol" gibi yorumlar almıştı.

Ancak Sancaktutan, aşk hayatıyla ilgili iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu.

Aslen Rize'li olan Sancaktutan, genç yaşlarda tiyatroya olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve kariyerine sahnede başlamıştı.

“Gülperi” dizisindeki Fidan rolüyle televizyon ekranlarına adım atan Sancaktutan, “Aşk Ağlatır” dizisindeki Ada Meryem Varlı karakteriyle tanınmıştı.

Ayrıca “Son Yaz” dizisindeki Yağmur Kara rolüyle de beğeni toplamıştı.

Sancaktutan, son olarak “Ya Çok Seversen” dizisinde Leyla karakterini canlandırmakta.