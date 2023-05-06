Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı

Meksika hükümeti, geçen yıl dolandırıcılar ve uyuşturucu çeteleri tarafından kaçırılan düzensiz göçmenlerin sayısının 2 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı

(AA) Meksika Ulusal Göç Ajansı, ülkedeki çeteler tarafından 2022'de kaçırılan 2 bin 115 kişinin farklı milletlerden olduğunu açıkladı.

Çeteler, ABD'ye ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerden Meksika sınırını geçmeleri için para alıyor ya da kaçırıp fidye istiyor.

Dün, ülkenin kuzey sınırındaki Sonora eyaletine bağlı San Luis Rio Colorado şehrinde kaybolan 10 Kolombiyalı düzensiz göçmenin sağlıklı halde bulunduğu bildirilmişti.

AKRABALARINDAN FİDYE İSTEMİŞLER

Kaçakçıların kaybolan göçmenler için ABD'deki akrabalarından fidye istediği ortaya çıkmıştı.

Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki diğer ülkelerden ABD'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahlarından birini oluşturuyor. Zorlu koşullar altında Meksika'ya ulaşan göçmenler, göçmen kaçakçıları veya uyuşturucu çetelerinin eline düşüyor.

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