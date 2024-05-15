Çetin Doğan'ın eşinden önemli açıklama. Olmayan darbeden hapiste yatıyorlar

Davanın savcısı Mustafa Bilgili’den ev aramalarını gerçekleştiren polislere, rapor yazan bilirkişiden tutuklamaları yapan hakimlere kadar 20’den fazla görevlinin Fethullahçı terör örgütü bağlantılı olduğu ortaya çıkan 28 Şubat davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan emekli generaller Çetin Doğan (84), Fevzi Türkeri (83), Yıldırım Türker (83), Cevat Temel Özkaynak (79) ve Erol Özkasnak (78); sağlık durumları hakkında verilen olumsuz Adli Tıp raporlarına rağmen 1000 gündür cezaevinde tutuluyor.

"TARİH LANETLE ANACAK"

Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan ve aynı davada hapis yatan Emekli Albay ve sosyolog Alican Türk, yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekti. Nilgün Doğan, “Tam 1000 günü geride bıraktık. Bunu ifade etmek bile hüzün veriyor. Onların değil 1000 gün, 1000 dakika bile tutsaklıkları devlet eliyle işlenmiş bir cinayettir” açıklamasında bulundu.

Çetin Doğan’ın iki ay önce geçirdiği kalp spazmının ardından yeniden cezaevine yollandığını ifade eden Nilgün Doğan, “Yaşadığı koşullarda imdat butonu sayısı artırıldı ama bu bir yaşam garantisi değil. Endişelerde ve de isyanlardayım.” ifadelerini kullandı.

Ali Can Türk ise, yaşananlar hakkında, “Adaletsizliğin bu kadar pervasızca süreceğini hiç düşünemezdim. Tahliye olduğumdan beri yani 970 gündür onların suçsuzluklarını, 28 Şubat davasının bir kumpas dava olduğunu anlatmaya çalışıyorum.” açıklamasını yaptı ve hukuksuz, usulsüz yollarla sahte belgelerin gerçek kabul edilerek karar verildiğini anlatmaya çalıştığını belirtti.

Sürecin, yargı, hukuk ve adalet adına çok kötü bir duruma geldiğini vurgulayan Türk, “Sözde darbe ile devrildiği iddia edilen Refahyol hükümetinin mahkemede dinlenen hiçbir üyesinin sanıklardan şikâyetçi olmadığını ve hiçbirinin “Biz askeri darbeyle düşürüldük” diye bir ifade kullanmadığını kaydetti.

Türk, o dönemin Devlet Bakanı ve Basın Sözcüsü Namık Kemal Zeybek’in mahkemedeki ‘28 Şubat asla bir darbe değildir, bu konuda askerler suçlanamaz’ şeklindeki açıklamalarına rağmen beş komutanın hala içeride olduğunun altını çizdi ve “Apaçık insan öldürdüğü sabit olan Hizbullahçı cani katiller, karapara aklayıcıları, dolandırıcılar, uyuşturucu satıcıları gibi pek çok şahsın infazını durduran cumhurbaşkanı, bir yılı aşkın süredir önünde bulunan bu komutanların dosyasını görmezden geliyor.” ifadelerini kaydetti.

1000 gündür komutanlara işkence edildiğini vurgulayan Türk, “Yazık! Tarih bunun müsebbiplerini kesinlikle lanetle anacaktır.” dedi.