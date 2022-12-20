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Eczacıbaşı Dynavit Maritza Plovdiv'i ezdi geçti

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Maritza Plovdiv karşılaştı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 21:14
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit Maritza Plovdiv'i set vermeden yendi

Eczacıbaşı Dynavit Maritza Plovdiv'i ezdi geçti
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E grubu ikinci maçında Maritza Plovdiv ile karşılaştı. Maç boyu kontrolü elinde tutan turuncu-beyazlılar Bulgar rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 14 sayıyla Samanta Fabris olurken, aldığı 10 sayıyla Saliha Şahin galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 8 servis ve 6 blok sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran genç libero Aybüke Çetinay, “Şampiyonlar Ligi ikinci maçımızda deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Rakip takım oldukça iyi mücadele etti, özellikle hücum organizasyonumuzu bozmak için etkili servis attılar. İyi servis karşılayıp etkili hücum yaparak oyunda üstünlüğümüzü kuruduk. Takım arkadaşlarımı galibiyetten ötürü kutluyorum” dedi.

Öte yandan karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran orta oyuncu Yasemin Güveli, “Bugün, ilk sette oyuna geç ısınmış olsak da ikinci setten itibaren oyun tempomuzu yakaladık. İstediğimiz hücum ve defans organizasyonunu kurarak iyi bir takım oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Deplasmanda galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok çalışarak her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salon: Kolodruma Sport Hall
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), İlaria Vagni (İtalya)
Maritza Plovdiv: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Hristoskova, Pashkuleva (L), Drumena, Guncheva, Kolarova, Millchevich
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Beyza, Fabris, Yaprak, Yasemin, Aybüke (L)
Setler: 20-25, 11-25, 19-25
Süre: 65 dakika (23, 18, 22)

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