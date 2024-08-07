Cevdet Yılmaz duyurdu. Kira kontratlarında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarına ilişkin yaptığı açıklamada "e-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dijitalleşmede yeni adımlar atıldığını belirten Yılmaz, e-Devlet'te de birçok yeni çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

KİRA KONTRATLARINDA E-DEVLET DÖNEMİ

e-Devlet Kapısı'nın 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 66 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğunu belirten Yılmaz, e-Devlet'e 15 yaş ve üstü vatandaşların girilebildiğini hatırlattı.

Yılmaz, e-Devlet'e getirilen yeni hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, yeni hizmetlere ilişkin olarak şunları söyledi:

Son dönemde yaptıklarımız; müze kart entegrasyonu (390 bin mobil müze kart)

Mobil kaza tutanağı 20 Mayısta açıldı, şimdiden 59 bin kişi kullandı.

* e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

* ‘’Özel sigortalarım’’ bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

* Mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir.

Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur.

Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır.

Bugün e-Devlet Kapısında 494 belediyeye ait 3.981 dijital hizmet sunulmaktadır.