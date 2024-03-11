Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı

Kaynak: Dünya
Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan işsizlik rakamlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yılmaz, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Yılmaz sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verilerinin aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır." bilgisini verdi.
Yılmaz, özellikle kadın istihdamındaki artışla beraber toplam istihdamın 32 milyon 222 bin kişiye yükseldiğine dikkat çekerek "İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." dedi.

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