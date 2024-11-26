Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Şişli'de düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.Burada bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, turizm sektörünün önemine değinerek, "Bu sene 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir gibi bir tahminimiz var ve inşallah bunu yakalayacağız, rakamlar bunu gösteriyor.Gelecek yıl 63,6 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. " dedi. Programda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim edildi.

'TURİZM EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİR SEKTÖR'

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm sadece ekonomik bir aktive değil, aynı zamanda kültürleri buluşturan kaynaştıran iletişimi artıran farklı alanlarda, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda dünyanın daha iyi bir gelecek oluşturması adına son derece önemli bir faaliyet. Aynı zamanda ekonomik değeri yüksek bir sektör elbette. Ekonomik olmayan boyutlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum, ülke içinde ve uluslararası alanda. Hele ki bugün yaşadığımız dünyada, bir kat daha bunun önemi artmış durumda. Dünyamızın savaşlara değil, barışa ihtiyacı var ve huzurlu bir ortama ihtiyacı var, sosyal refahın artmasına ihtiyaç var. Barışın kazananı herkestir; savaşın kazananı olmaz, herkes kaybeder. Kuzeyimizde ve güneyimizde yaşananları düşününce dünyanın birçok bölgesinde yaşananları inşallah önümüzdeki dönem barış için, diplomatik kanallarla barışı sağlamak için uğraştığımız bir dönem olur diye temenni ediyorum" dedi.

'BELİRSİZLİĞİ AZALTIRSANIZ YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMİŞ OLURSUNUZ'

Yılmaz turizm sektöründeki hedeflere değinerek, "Bu sene 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir gibi bir tahminimiz var ve inşallah bunu yakalayacağız, rakamlar bunu gösteriyor. Gelecek yıl bunu daha da ilerilere taşımak istiyoruz. Bunu da kamu ve özel sektör olarak birlikte yapmak durumundayız. Gelecek yıl 63,6 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. Ekonominin ve yatırımların en büyük düşmanı belirsizlik. Belirsizliği ne kadar azaltırsanız, istikrarı, ön görülebilirliği ne kadar artırırsanız, yatırım ortamını da o ölçüde iyileştirirmiş olursunuz" diye konuştu.